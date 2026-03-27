IMSS Bienestar formalizó la donación de cuatro centros de salud en Nezahualcóyotl: Horacio Duarte

-Se beneficiarán aproximadamente 285 mil 460 personas que no tienen seguridad social.

Como parte del fortalecimiento de los servicios públicos de salud en el Estado de México, IMSS Bienestar formalizó la donación de cuatro centros de salud ubicados en Nezahualcóyotl, en un acto de coordinación interinstitucional con el Gobierno del Estado de México y el gobierno municipal.



Los inmuebles que serán donados a favor de IMSS Bienestar son el Centro de Salud Metropolitana, el Centro de Salud Estado de México, el Centro de Salud Aurora y el Centro de Salud El Sol, unidades estratégicas para la atención de la población sin seguridad social en esta zona del oriente mexiquense.



El secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, señaló que este gran paso que se ha dado garantizará a las y los mexiquenses el acceso universal a la salud.



Celebró la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno que da cumplimiento a las políticas de salud promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Durante el acto protocolario, el coordinador estatal de IMSS Bienestar en el Estado de México, Dr. Natán Enríquez Ríos, destacó que esta acción representa un paso importante para consolidar el patrimonio institucional y brindar mayor certeza sobre los espacios donde diariamente se otorgan servicios médicos gratuitos a la población.



La incorporación de estos inmuebles fortalece la capacidad operativa del IMSS Bienestar y da continuidad a la atención médica en unidades que tienen una alta demanda de servicios. En el caso del Establecimiento de Atención Médica Benito Juárez III Aurora, se beneficia a una población sin seguridad social de 32 mil 772 personas y se brinda un promedio de mil 800 consultas al mes. Además, esta unidad cuenta con servicios como consulta psicológica y, próximamente, toma de espirometrías.



Asimismo, el Centro de Salud El Sol atiende a 30 mil 373 personas sin seguridad social y registra entre 1500 y 2 mil atenciones mensuales. En tanto, el Centro de Salud Estado de México atiende a 19 mil 184 personas y realiza 4 mil 918 atenciones al mes, lo que refleja la relevancia de estas unidades dentro de la red de atención primaria.



Con esta firma, IMSS Bienestar refrenda su compromiso de consolidar servicios médicos gratuitos, oportunos y de calidad para las personas que no cuentan con seguridad social, así como de fortalecer la infraestructura institucional en beneficio de las y los mexiquenses.



A este evento acudió la titular de la Secretaría de Salud y directora general del Instituto de Salud del Estado de México, Dra. Macarena Montoya Olvera; el director general del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), Alejandro Tenorio Esquivel y el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, entre otras autoridades federales, estatales y municipales.