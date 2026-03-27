Inaugura Sheinbaum torneo de cascaritas y dominadas “Futbol sin Correr”

-Participan 700 mil jóvenes en 95 mil equipos de las 32 entidades del país.

Como parte del Mundial Social 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró, a través de enlaces, la “Jornada Nacional de Futbol para las y los jóvenes: Torneo de cascaritas y dominadas” del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), así como el Mundialito IMSS “Fútbol sin correr”, en los que participan más de 700 mil mexicanas y mexicanos.



Desde Naucalpan, Estado de México, la representante del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barron, explicó que la Jornada Nacional de Futbol es para las y los jóvenes: El Torneo de Cascaritas y dominadas es el evento más grande del Mundial Social, con la inscripción de 700 mil jóvenes en 95 mil equipos de las 32 entidades federativas.



Señaló que esta jornada es una oportunidad para que mujeres de 16 a 25 años graben su video y participen en la dinámica para ganar el boleto 00001 de la Presidenta con el objetivo de que asistan a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA el próximo 11 de junio.



Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 26 de marzo de 2026. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en conferencia de prensa matutina, “Conferencia del Pueblo” en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y enlace con Delfina Gómez Álvarez, gobernadora Constitucional del Estado de México; Abraham Eugenio Carro Toledo, director general del Instituto Mexicano de Juventud (Imjuve) y Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2026 y enlace con Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y Clara Marina Brugada Molina, jefa de Gobierno de Ciudad de México desde La Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. La acompañan Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía; Elías dip Rame, presidente nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos; Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Pública; Virginia Olalde, directora ejecutiva de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo; Ximena Escobedo, titular de la Unidad de desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía; Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones y Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Automotores. Foto: Gabriel Monroy / Presidencia

El director del IMJUVE, Abraham Carro Toledo, informó que miles de jóvenes en todo el país dieron inicio de manera simultánea a la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas. Mientras que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que se encuentran preparados para este Mundial Social, ya que trabajan en 680 puntos de 125 municipios del estado para llevar a cabo estas actividades.



En un segundo enlace, desde la Unidad Deportiva Independencia de la Ciudad de México, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, presentó el Torneo “Futbol sin correr”, en el que participarán más de 2300 personas adultas a través de 313 equipos que se inscribieron en todos los estados del país en la modalidad Plata: para personas de 50 a 59 años y la modalidad Oro: para personas de 60 a 69 años.



El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, informó que entre la Copa Escolar y la Copa Conade suman más de un millón de niñas y niños que hacen rodar el balón con 85 mil equipos, como parte de este Mundial Social. Recordó que las finales nacionales de estos torneos se realizarán en los estados de Jalisco, Nayarit, Puebla y Estado de México, mientras que la Gran Final se llevará a cabo en Ciudad Universitaria.



La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer que en la capital del país, sede mundialista, se tienen listas 200 de las 300 canchas rehabilitadas y construidas como parte del Mundial Social. Además, informó que la Unidad Independencia será sede de los festivales futboleros y de la exposición de memoria “La ciudad que no ha dejado de jugar”.