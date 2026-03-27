Rojo de la Vega y su gabinete atienden a vecinos de la colonia Obrera

-Escuchó a vecinas y vecinos que plantearon directamente sus solicitudes y problemáticas.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió a la colonia Obrera, donde encabezó una jornada de ‘Alcaldía en tus manos’ y sostuvo una reunión con vecinas y vecinos junto a su gabinete.



“Todos los días estamos en la calle. Estamos en Alcaldía en tus manos, vamos a atender a vecinas y vecinos, vamos a estar tocando sus puertas en la Obrera. Aquí vamos a estar recorriendo todos los directores y directoras generales, así que aprovechen”, señaló Ale Rojo de la Vega al invitar a los residentes de la colonia a participar en la jornada exponiendo sus peticiones.



Como parte de Alcaldía en tus manos, la edil caminó la colonia, atendiendo en sitio reportes y peticiones relacionadas con alumbrado, banquetas, limpieza, vía pública y seguridad. Las solicitudes se canalizaron directamente con las áreas responsables para su seguimiento.



Durante su recorrido, vecinas y vecinos reconocieron la presencia de Ale Rojo de la Vega como una muestra de su cercanía y compromiso para tener espacios públicos ordenados en las 33 colonias. “Quiero agradecer a la alcaldía y sobre todo a la alcaldesa Alessandra todo el apoyo que nos está brindando en la colonia con la poda de árboles y bacheo, estamos muy agradecidos por el apoyo”, señaló Francisco, uno de los vecinos.



Alcaldía en tus manos suma a la fecha más de 2300 personas atendidas directamente en distintas colonias de la demarcación.



Previamente, se llevó a cabo una reunión con vecinas y vecinos, en la que participaron las direcciones generales de la alcaldía. Ahí se expusieron problemáticas específicas de la colonia y se acordaron acciones puntuales para dar seguimiento.