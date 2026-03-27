Entrega Clara Brugada cancha remodelada de futbol en Álvaro Obregón

-Brugada Molina reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para transformar las colonias de Jalalpa.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la jornada 51 del programa Casa por Casa en la colonia Jalalpa Tepito, alcaldía Álvaro Obregón, donde entregó una cancha remodelada de futbol de las 14 a intervenir y destacó la instalación de 2 mil nuevas luminarias y la construcción de una nueva Utopía.



Acompañada por el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, e integrantes de su Gabinete de Gobierno, Brugada Molina informó que las principales demandas ciudadanas se concentran en servicios urbanos, como alumbrado público, bacheo, seguridad y mantenimiento de la vía pública, por lo que anunció una intervención integral en la zona.



Durante su visita a la localidad, la mandataria capitalina entregó una cancha de futbol y anunció ante las y los habitantes presentes la intervención y construcción de 14 más, mientras que por parte de la demarcación sumarán otras 40.



En materia de iluminación, adelantó la instalación de 2 mil nuevas luminarias en las colonias de la zona de Jalalpa.



Asimismo, informó que seis planteles educativos serán incorporados al programa “1, 2, 3 por mi Escuela”, con una inversión superior a 2 millones de pesos por escuela para su rehabilitación integral. .



Como parte de la estrategia de bienestar, anunció la construcción de una utopía en la zona, con servicios deportivos, culturales y de cuidados gratuitos, como alberca, espacios para distintas disciplinas, auditorio, talleres artísticos, centros de cuidado infantil, casa de día para personas mayores, rehabilitación para personas con discapacidad, comedores y lavanderías públicas.



La mandataria también informó que se impulsarán acciones complementarias como la construcción de un mercado, la implementación de caminos seguros, el fortalecimiento de la seguridad y la rehabilitación de canchas deportivas en la demarcación.



Brugada Molina reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para transformar las colonias de Jalalpa.



El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, destacó el trabajo coordinado entre la alcaldía y el Gobierno capitalino para mejorar servicios urbanos y espacios públicos en zonas como Jalalpa, donde se realizan acciones de rehabilitación, poda, limpieza y alumbrado.



Subrayó el impulso a proyectos estratégicos como el Cablebús, al señalar que traerán mayor conectividad y beneficios para las comunidades.