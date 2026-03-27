Implementará SSEM operativo “Semana Santa 2026”

Mil 682 elementos, 400 unidades, 25 binomios caninos y 25 equinos, serán destinados a resguardar la entidad y la ciudadanía.

Con la finalidad de mantener la paz social, el orden público y la seguridad de la ciudadanía local y de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) pondrá en marcha un operativo del 27 de marzo al 12 de abril del año en curso.



En la entidad se prevé un incremento considerable en la afluencia de visitantes locales, nacionales e internacionales, particularmente en centros turísticos, zonas arqueológicas, balnearios, presas, parques ecoturísticos, Pueblos Mágicos y con Pueblos con Encanto, así como en centros ceremoniales y templos religiosos, a los que se dirigen por diversas vías de comunicación.



Para este fin, se dispondrá de un estado de fuerza de mil 682 elementos, 400 unidades balizadas, 25 binomios caninos e igual número de equinos, con los cuales, de forma fija y móvil, se resguardarán 132 centros turísticos y de esparcimiento, además de mantener presencia en 20 rutas turísticas en diversas carreteras y vías primarias de la entidad.



Además, de labores de proximidad y prevención en más de 6 mil cajeros automáticos.



Para ello, policías estatales prestarán servicio en las inmediaciones de 4 mil 651 centros religiosos, en 230 viacrucis y 112 procesiones del silencio, donde se brindará seguridad y asistencia a poco más de 394 mil 333 asistentes.



Para brindar atención a visitantes, se contará con dos módulos, uno en Toluca, ubicado en el Museo Torres Bicentenario y el otro en Atlacomulco, muy cerca de la plaza de cobro El Cotecito, con el objetivo de orientar y prestar auxilio a quienes, desde otros lugares, arriban a la entidad dentro del programa “Héroes Paisanos”.



Es importante mencionar que la actuación de todo el personal que participa en esta encomienda será con estricto apego a los derechos humanos y apegada al marco jurídico y protocolos de actuación vigentes; para ello, se contará con el apoyo de las diferentes policías municipales y con las unidades de tránsito de los municipios, para la trazabilidad de los dispositivos viales.