Belinda se vuelve viral tras “4salt0” simulado en transporte público

La cantante y actriz Belinda generó conversación en redes sociales luego de protagonizar una escena simulada de asalto dentro de una unidad de transporte público, como parte de una dinámica con su equipo de trabajo.

En videos difundidos en plataformas digitales, se observa a la artista caminando por el pasillo del vehículo mientras repite frases asociadas a robos, lo que provocó risas entre los presentes, quienes participaron en la representación entregando sus pertenencias de forma simbólica.

El momento fue interpretado como una actuación planeada, ya que la cantante se encontraba acompañada de su equipo y vestida con un atuendo llamativo, lo que reforzó la idea de que se trataba de contenido para redes o un proyecto audiovisual.

La escena ocurrió poco después de su regreso a México, tras una temporada en Europa por compromisos profesionales. La artista continúa trabajando en nuevos proyectos musicales.

Entre ellos destaca una posible colaboración con Los Ángeles Azules, relacionada con el Mundial de 2026, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores por la mezcla de géneros que podría presentar.