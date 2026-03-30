Sergio Mayer revela interés en ser Jefe de Gobierno de la CDMX a futuro

El actor y político Sergio Mayer expresó su interés en aspirar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aunque aclaró que no busca competir en el corto plazo y que su objetivo es prepararse durante los próximos años.

En entrevista con medios, el actual diputado señaló que le gustaría asumir el cargo en un periodo aproximado de 12 años, con la intención de consolidar su experiencia y formación dentro de la política antes de contender por una responsabilidad de ese nivel.

Mayer explicó que su enfoque es avanzar de manera gradual en su carrera política, destacando que considera importante adquirir mayor preparación antes de aspirar a una posición como la jefatura de la capital del país.

Las declaraciones se dan en medio de la reciente polémica generada por su participación en un reality show, para lo cual solicitó licencia a su cargo legislativo, decisión que generó críticas en redes sociales y dentro del ámbito político.

El también productor reiteró que su interés en la política se basa en el servicio público y en la posibilidad de contribuir al desarrollo social, señalando que continuará trabajando en su trayectoria con miras a futuros proyectos.