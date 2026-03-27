El elenco de “El Diablo viste a la moda 2” visitará México

La esperada secuela de El Diablo viste a la moda llegará a México acompañada de parte de su elenco, como parte de una gira promocional internacional que incluirá ciudades como Nueva York, Tokio, Shanghái y Londres.

El anuncio fue realizado por 20th Century Studios a través de sus redes sociales, donde se confirmó que el equipo de la película visitará distintos países para presentar el proyecto, generando expectativa entre los seguidores de la franquicia.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha exacta ni la sede del evento en México, se espera la presencia de figuras como Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep, protagonistas de la historia.

La película se estrenará en cines mexicanos el próximo 30 de abril, más de dos décadas después del lanzamiento de la primera entrega en 2006, la cual se convirtió en un referente dentro del cine y la cultura pop.

En esta nueva historia, Miranda Priestly enfrentará los retos de una industria editorial en transformación, lo que la llevará a reencontrarse con antiguos personajes en un contexto marcado por los cambios en el mundo de la moda y los medios.