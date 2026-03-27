Aaron Mercury relata as4lto a mano 4rm4da junto a su madre en Plaza Samara

El influencer Aarón Mercury dio a conocer que fue víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba con su madre afuera de Plaza Samara, en la Ciudad de México, hecho que generó preocupación entre sus seguidores.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido explicó que dos sujetos armados se acercaron mientras conducía su camioneta y los amenazaron para despojarlos de sus pertenencias. Durante el incidente, los agresores habrían intimidado a su madre cuando intentó descender del vehículo.

El influencer señaló que los responsables les quitaron teléfonos celulares y carteras, sin detallar si el vehículo fue sustraído. También indicó que ambos se encuentran a salvo tras el suceso.

Horas después, Mercury compartió un mensaje en el que recomendó mantener la calma en situaciones de este tipo y no oponerse a los delincuentes para evitar riesgos mayores.

El caso se suma a otros incidentes de inseguridad reportados en la zona, mientras usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por la seguridad en espacios públicos de la capital.