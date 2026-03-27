Gianni Infantino asiste al repechaje en Guadalajara y presencia triunfo de Jamaica

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió al Estadio Akron en Guadalajara para presenciar el duelo del Repechaje Intercontinental entre Nueva Caledonia y Jamaica, como parte de su agenda de seguimiento rumbo al Mundial de 2026.

El dirigente del organismo internacional sorprendió al trasladarse desde Monterrey, donde previamente presenció el partido entre Bolivia y Surinam, para estar presente en el encuentro disputado en territorio tapatío.

Durante el evento, Infantino compartió palco con el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, y el dueño de Chivas, Amaury Vergara, en una muestra de la relevancia que tiene México como sede del próximo Mundial.

El partido, que contó con la presencia de más de 40 mil aficionados, terminó con la victoria de Jamaica por marcador de 1-0, resultado que le permitió avanzar a la fase final del repechaje en busca de un lugar en la Copa del Mundo.

La presencia del presidente de la FIFA en ambos encuentros de la repesca intercontinental refuerza el seguimiento que el organismo realiza sobre la organización del torneo, en el que México será anfitrión por tercera ocasión en su historia.