ROBO DE VEHÍCULOS CAE 54% EN ZONA ORIENTE DEL EDOMÉX TRAS UN AÑO DE ESTRATEGIA

A un año de la implementación del Mando Unificado de la Zona Oriente (MUZO), autoridades del Estado de México reportaron una disminución del 54 por ciento en el robo de vehículos en los 15 municipios donde opera esta estrategia de seguridad.

Durante la Mesa de Paz realizada en Tlalnepantla, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que estos resultados son producto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con acciones enfocadas en inteligencia y despliegues focalizados.

El coordinador del Mando Unificado, General Alejandro Alcántara Ávila, informó que la estrategia ha permitido avanzar en la reducción de este delito en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Chalco, Ixtapaluca y Naucalpan, entre otros.

En el encuentro también se reconoció la labor del General Alcántara, quien concluyó su encargo el 1 de abril, destacando su participación en la consolidación de este modelo de seguridad regional.

Autoridades señalaron que en estas acciones participan la Guardia Nacional, fuerzas armadas, Policía Estatal, Fiscalía y gobiernos municipales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y recuperar la tranquilidad en la zona oriente.