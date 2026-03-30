Grecia Quiroz responde a críticas y afirma continuidad con identidad propia en Uruapan

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, respondió a las críticas sobre su gestión y aseguró que cuenta con experiencia en el ámbito político, al destacar su participación desde el inicio del movimiento encabezado por Carlos Manzo.

Durante sus declaraciones, la presidenta municipal afirmó que no es improvisada y que ha formado parte de las decisiones importantes dentro del proyecto que ahora encabeza.

Quiroz señaló que, aunque reconoce el legado de su esposo, continuará con su propio estilo y forma de hacer política al frente del municipio.

Asimismo, destacó que una de sus principales prioridades es fortalecer la seguridad en Uruapan, al considerar que es una de las principales demandas de la ciudadanía.

La alcaldesa reiteró que trabajará para mejorar las condiciones de seguridad y bienestar en la ciudad.