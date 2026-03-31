Diego Boneta y Renata Notni terminan su relación tras casi cinco años juntos

Los actores Diego Boneta y Renata Notni habrían puesto fin a su relación sentimental a pocos días de cumplir cinco años como pareja, en una noticia que tomó por sorpresa a seguidores del medio del espectáculo.

De acuerdo con reportes de la revista Quién, la ruptura se habría dado en buenos términos y de mutuo acuerdo, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas al respecto.

La pareja se había caracterizado por mantener un perfil discreto, aunque en distintas ocasiones fue captada en momentos de tensión en eventos públicos, lo que generó comentarios entre usuarios en redes sociales.

En meses recientes, también habían surgido versiones sobre un posible siguiente paso en su relación, incluyendo la posibilidad de vivir juntos, lo que hacía menos previsible la separación.

Hasta ahora, la información sobre el rompimiento se basa en reportes mediáticos, mientras el tema continúa generando conversación entre seguidores de ambos actores.