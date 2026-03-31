Aguirre perfila lista final del Tri entre lesiones y últimas pruebas rumbo al Mundial

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, continúa definiendo la lista definitiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un proceso marcado por lesiones y evaluaciones finales que mantienen abierta la competencia en el plantel.

Previo al partido ante Bélgica en Chicago, el entrenador señaló que este encuentro representa la última gran prueba para los jugadores, en la que se analizarán rendimientos individuales antes de elegir a los 26 futbolistas que integrarán la convocatoria final.

Aguirre reconoció que al menos tres jugadores están descartados por recomendación médica, mientras que varios elementos clave han sufrido lesiones durante el proceso, entre ellos Edson Álvarez, Santiago Giménez, Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz.

El estratega destacó que, a lo largo de su gestión, ha utilizado a más de 80 jugadores, lo que refleja la constante búsqueda de opciones ante las bajas y la necesidad de mantener un equipo competitivo rumbo al torneo.

Tras el duelo ante Bélgica, el Tri enfrentará a Ghana, Australia y Serbia en partidos de preparación antes del debut mundialista, en un calendario que servirá para cerrar la lista final y definir la base del equipo.