Confirman que mujer tomó el sol en Palacio Nacional y fue sancionada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el video viral en el que aparece una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional es auténtico y que la persona involucrada ya fue sancionada por el hecho.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, aunque no existe una prohibición específica para realizar esa acción dentro del recinto, se deben respetar los espacios por su valor histórico y simbólico.

Sheinbaum detalló que en un primer momento se descartó la veracidad del hecho tras una revisión inicial; sin embargo, una investigación posterior permitió confirmar que sí ocurrió y que se tomaron medidas al respecto.

El caso generó polémica en redes sociales, ya que inicialmente se había difundido que el video podría haber sido creado con inteligencia artificial, versión respaldada por la plataforma Infodemia, que señaló un alto porcentaje de probabilidad de manipulación digital.

La confirmación oficial reavivó el debate sobre la verificación de contenidos virales y el uso de herramientas tecnológicas para identificar posibles desinformaciones en redes sociales.