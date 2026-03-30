Luis García destaca llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid

El exfutbolista Luis García celebró la incorporación del joven mexicano Obed Vargas al Atlético de Madrid, destacando la histórica relación entre el club español y los jugadores mexicanos.

García, quien tuvo paso por el conjunto colchonero, señaló que el equipo ha sido un destino importante para futbolistas mexicanos desde la década de los 80, cuando Hugo Sánchez abrió el camino. Posteriormente, figuras como Raúl Jiménez, Héctor Herrera y Javier Aguirre reforzaron ese vínculo.

Sobre el fichaje de Vargas, el exdelantero consideró que llega a una institución con gran tradición y exigencia, lo que representa una oportunidad importante para su crecimiento en el futbol europeo.

Además, destacó que el entorno del club y su afición han mostrado históricamente buena recepción hacia los jugadores mexicanos, lo que podría facilitar la adaptación del joven mediocampista.

Obed Vargas, procedente de la MLS, ya tuvo sus primeros minutos bajo las órdenes de Diego Simeone, y apunta a consolidarse como una de las promesas rumbo a la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026.