RICARDO MORENO MEJORA MOVILIDAD Y SEGURIDAD EN AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO EN TOLUCA

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, impulsa la modernización de la infraestructura urbana con trabajos de rehabilitación en la avenida Lombardo Toledano, en el tramo de Independencia a Alberto Einstein, beneficiando a más de 116 mil habitantes.

Las obras, realizadas a través de la Dirección General de Obras Públicas, incluyeron fresado y colocación de nueva carpeta asfáltica en más de 14 mil metros cuadrados, lo que mejora la durabilidad de la vialidad y optimiza las condiciones de circulación.

Además, se llevaron a cabo trabajos complementarios como renivelación de rejillas pluviales, pozos de visita, construcción de reductores de velocidad, guarniciones, banquetas y balizamiento, fortaleciendo la seguridad vial.

Esta intervención beneficia directamente a las delegaciones de Santa María Totoltepec, San Mateo Otzacatipan y San Pedro Totoltepec, zonas clave para la movilidad de trabajadores y estudiantes en la capital mexiquense.

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para dignificar las vialidades, mejorar la seguridad y garantizar traslados más eficientes en Toluca.