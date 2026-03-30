Jorge D’Alessio reconoce momento complicado en medio de rumores sobre su relación con Marichelo

El músico Jorge D’Alessio reaccionó a los rumores que apuntan a una posible crisis en su relación con Marichelo, con quien mantiene un matrimonio desde 2011. Sin entrar en detalles, el cantante reconoció que atraviesa un momento complicado a nivel personal.

Durante un encuentro con medios tras una presentación, el integrante de Matute señaló que, aunque su corazón se encuentra “tranquilo”, sí está pasando por una etapa difícil. No obstante, dejó claro que no hablará públicamente sobre su vida privada.

Las especulaciones surgieron en redes sociales luego de que seguidores notaran cambios en las cuentas de la pareja, como la eliminación de fotografías y el hecho de que Marichelo dejara de seguirlo en plataformas digitales.

Pese a la polémica, D’Alessio reiteró que su postura se mantiene firme en cuanto a no compartir detalles íntimos, argumentando que su prioridad es su carrera y ofrecer presentaciones de calidad al público.

La pareja, que se conoce desde la juventud y ha formado una familia con tres hijos, ha sido una de las más estables del medio artístico, por lo que los rumores han generado interés entre seguidores y medios de entretenimiento.