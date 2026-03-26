Monreal reconoce cambios al Plan B y destaca papel de la división de poderes

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que la eliminación de la revocación de mandato del Plan B de la reforma electoral no correspondía a la intención original de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante sus declaraciones, el legislador señaló que este tipo de ajustes forman parte del funcionamiento de la división de poderes en el país.

Monreal explicó que las decisiones legislativas responden a la dinámica del Congreso, donde intervienen distintas fuerzas políticas y posturas.

Asimismo, subrayó que uno de los principales objetivos es evitar fracturas dentro del movimiento político al que pertenece.

El diputado también admitió que podrían surgir reclamos por la forma en que votó el Partido del Trabajo durante el proceso legislativo.