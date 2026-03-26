Harfuch lidera encuesta interna de Morena rumbo a 2030 con amplia ventaja

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabeza una medición de preferencias dentro de Morena rumbo a la elección presidencial de 2030, de acuerdo con datos difundidos en ejercicios de opinión.

Según la información, Harfuch registra 39.7% de las preferencias, colocándose por encima de otros perfiles del partido.

En segundo lugar aparece Clara Brugada con 17.8%, mientras que otros aspirantes como Marcelo Ebrard y Gerardo Fernández Noroña se ubican por debajo en la medición.

Los resultados reflejan una diferencia considerable entre el primer lugar y el resto de los contendientes evaluados.

Este tipo de ejercicios forman parte de escenarios prospectivos dentro del partido, sin que exista una definición oficial sobre candidaturas.