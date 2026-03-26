Joaquín Díaz Mena atiende de frente a la ciudadanía

-Afirmó que cada servidora y servidor público tiene la responsabilidad de actuar con sensibilidad ante los problemas de la gente y de colocar a la ciudadanía en el centro de la atención gubernamental.

Durante las Audiencias con el Pueblo, el mandatario estatal escuchó de manera directa a ciudadanas y ciudadanos y reiteró su compromiso de responder con sensibilidad y responsabilidad.



El Gobernador Joaquín Díaz Mena reafirmó, durante una nueva edición de las Audiencias con el Pueblo, su compromiso de encabezar un Gobierno cercano, de territorio y de atención directa, que escucha, da la cara y responde con sensibilidad y responsabilidad a las necesidades más sentidas de las familias yucatecas.



Acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, el Gobernador aseguró que este ejercicio refleja la forma de gobernar en Yucatán: desde el territorio, con calidez y con decisiones vinculadas a la realidad que viven las colonias, comisarías y municipios del estado.



Desde el patio central de Palacio de Gobierno, Díaz Mena destacó que, además de estas audiencias, su administración mantiene presencia constante en las colonias a través de los Diálogos con el Pueblo, una dinámica que permite escuchar de primera mano a la ciudadanía, corregir rezagos y orientar la obra pública hacia las prioridades de las y los yucatecos.



Díaz Mena afirmó que cada servidora y servidor público tiene la responsabilidad de actuar con sensibilidad ante los problemas de la gente y de colocar a la ciudadanía en el centro de la atención gubernamental.



Asimismo agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el respaldo brindado a Yucatán, el cual ha permitido ampliar los programas sociales e impulsar el Renacimiento Maya con una visión de justicia social, desarrollo y bienestar para las familias yucatecas.



Entre las personas atendidas de manera directa por Díaz Mena estuvo la ciudadana progreseña de Chicxulub Puerto, Concepción Figueroa Castillo, quien expuso una problemática relacionada con el despojo de tierras ejidales que, señaló, afecta a más de 100 familias de su comunidad.



Durante su participación, también planteó la necesidad de fortalecer la conciencia social sobre el respeto a los espacios inclusivos, al compartir que, debido a su discapacidad motriz, ha enfrentado actos de discriminación y falta de empatía en espacios públicos.