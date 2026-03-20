Se suma BJ al operativo Semana Santa 2026: Luis Mendoza

Brindarán atención, orientación e información a las y los mexicanos que visitan el país durante la temporada vacacional.

Como parte del operativo especial de Semana Santa 2026, la alcaldía Benito Juárez se suma al programa “Heroínas y Héroes Paisanos”, impulsado por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, con el cual refrenda su compromiso de fortalecer los vínculos con la comunidad mexicana en el exterior y promover una atención cercana y solidaria.



Este programa tiene como objetivo brindar atención, orientación e información a las y los mexicanos que residen en el extranjero y visitan el país durante la temporada vacacional de Semana Santa, garantizando un acompañamiento seguro, digno e informado durante su tránsito.



El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, destacó la importancia de sumar esfuerzos con el Gobierno Federal para construir políticas públicas con sentido humano.



Señaló que el trabajo coordinado con el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, permite fortalecer la atención a las y los paisanos, reconociendo su valor y contribución. Asimismo, subrayó que la alcaldía es y seguirá siendo una sede amiga para quienes regresan al país.



La coordinadora de Vinculación Internacional, Dora González, reconoció la disposición de la demarcación para sumarse a esta estrategia nacional, señalando que este arranque representa una oportunidad para fortalecer la atención a nuestras y nuestros paisanos.



Este operativo forma parte del esfuerzo nacional del Gobierno de México por brindar un servicio con enfoque humanitario, fortaleciendo la atención integral a las personas migrantes y consolidando una red de apoyo en distintos puntos del país.



La alcaldía Benito Juárez se posiciona como una institución aliada y corresponsable en la implementación de estas estrategias, sumando capacidades para garantizar entornos seguros, informados y solidarios para las y los paisanos.