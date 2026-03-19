Se suma Edoméx a la estrategia nacional “Reconecta con la Paz” para prevenir el delito: Delfina Gómez

-La gobernadora destacó que la implementación de esta iniciativa es un compromiso de corresponsabilidad que asume el Estado de México.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la implementación de la estrategia “Reconecta con la Paz” en el Estado de México, la cual, bajo el modelo de justicia restaurativa, se orienta a la prevención del delito y reinserción social de integrantes del sector juvenil, como parte de la política de seguridad pública de atención a las causas promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



“La Estrategia Reconectando con la Paz, su implementación en el Estado de México es un compromiso que asumimos con toda responsabilidad y sobre todo con la seguridad de que será un elemento fundamental para abrir oportunidades y brindar esperanzas a muchos jóvenes y a sus familias”, apuntó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Reconecta con la Paz tiene por objeto acompañar mediante un mecanismo interinstitucional integral a personas de 18 a 35 años y adolescentes en conflicto con la ley (12 a 17 años), que por primera vez han cometido un delito no grave, sujetas a medidas en libertad por una suspensión condicional del proceso, que permita reducir el riesgo de reincidencia para generar condiciones reales de reinserción social, sin dejar antecedentes penales en la persona y sin sustituir funciones jurisdiccionales.



Promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno de México, el propósito de esta estrategia es evitar que una falta inicial o un error en la trayectoria de vida de un joven se convierta en el inicio de una carrera delictiva.



“La estrategia tiene como objetivo ser un mecanismo que permita a los jóvenes que están en esa condición, la posibilidad de integrarse positivamente a la sociedad y darles una segunda oportunidad”, explicó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



En el Aula Magna “Magistrado Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial del Estado de México, Esthela Damián Peralta, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, dio una amplia explicación de los objetivos, características y alcances de la estrategia federal.



Mientras que Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, dio lectura a los acuerdos asumidos por el Estado de México para la implementación de la estrategia, entre ellos:



-El Gobierno del Estado de México, a través de la Consejería Jurídica, llevará a cabo las acciones de implementación y seguimiento de la estrategia Reconecta con la Paz.



-La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, difundirá la estrategia Reconecta con la Paz, en los asuntos relacionados con suspensiones condicionales del proceso en que sea aplicable.



-La Autoridad Judicial será la encargada de canalizar a las personas que reúnan los requisitos señalados en la estrategia para que formen parte de la misma



-El Centro Estatal de Medidas Cautelares, trabajará de manera coordinada con el equipo de enlaces que forman el equipo de la estrategia Reconecta con la Paz en el Estado de México.