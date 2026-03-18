Anuncia David Monreal construcción de nuevo Hospital General en Jalpa

-Iniciará edificación en el presente año; duplicará capacidad de atención de 15 a 30 camas.

El gobernador David Monreal Ávila anunció que Jalpa contará con un nuevo Hospital General, cuyas obras darán inicio en el transcurso del presente año.



El mandatario estatal encabezó un recorrido por las áreas que actualmente se encuentran en proceso de rehabilitación: el quirófano, tococirugía y Rayos X, en el marco del Programa Integral de Rehabilitación de Áreas Quirúrgicas que se implementa desde el mes de febrero en hospitales de todo el estado.



El gobernador David Monreal Ávila señaló el estado de abandono en que se encontraban las instalaciones quirúrgicas antes del inicio de la actual administración; subrayó que la intervención en los quirófanos abarca no solo la renovación de equipo y tecnología, sino una transformación en la actitud y la calidad del servicio que se brinda a la población.



Anunció la construcción del nuevo Hospital General para Jalpa y su región, porque aquí se da atención no solo al municipio de Jalpa, sino a toda la región.



Precisó que la construcción arrancará en el presente año y que pasará de ser un hospital comunitario de 15 camas a convertirse en un hospital general de 30 camas, con lo que se duplicará la capacidad instalada de atención.



Reafirmó que, gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por primera vez en Zacatecas y todo el centro de la República, se tendrá un hospital de tercer nivel, que dará cabida a 4 mil trabajadores, entre enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras y personal administrativo, infraestructura que coloca a la entidad en una posición privilegiada a nivel regional.



Informó que la apertura de este nosocomio, que se ubicará en el municipio de Guadalupe, se estima para finales de 2027 o principios de 2028.



En lo que respecta al fortalecimiento del Hospital Comunitario de Jalpa, el Gobernador David Monreal Ávila informó que, desde el año pasado, se amplió la capacidad de atención con la incorporación de 12 nuevos especialistas, entre los que se incluyen tres médicos cubanos que suman su experiencia a los servicios de la región.



Asimismo, se garantiza la atención continua las 24 horas del día, y el abasto de medicamentos se encuentra por encima del 80 por ciento, hay atención, medicamento y servicio para toda la población.



Hizo un llamado al personal de salud para recuperar los valores del humanismo médico, que tengan esa vocación que Dios les dio, que se aflore el buen sentimiento, el deseo de servir al semejante, ya de por sí es doloroso cuando va uno con un malestar, con una enfermedad o con un accidente, y si a eso se agrega el maltrato, pues estás atrasado.



Subrayó que la renovación quirúrgica va acompañada de entrega de insumos y equipo que facilitan el quehacer del personal médico y de enfermería.