Impulsa SEMOVI en Cuajimalpa el transporte público interno en Santa Fe

-Buscan reducir la congestión vehicular y fortalecer la conectividad.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), encabezada por el Maestro Héctor Ulises García, en coordinación con la Alcaldía Cuajimalpa, liderada por el alcalde Licenciado Carlos Orvañanos Rea, avanza en la implementación de un transporte público interno en Santa Fe, con el objetivo de reducir el uso del automóvil, disminuir la congestión vehicular y mejorar la conectividad en la zona.



Santa Fe concentra una alta demanda de viajes diarios, con más de 233 mil personas desplazándose en la zona. Lo que ha generado saturación vial y dependencia por el vehículo particular. Además la demanda del Tren Interurbando ya supera los 66 mil usuarios diarios, evidenciando la necesidad de fortalecer su integración con sistemas de transporte local.



Como respuesta, se proyecta un sistema de transporte público interno con dos circuitos que conectarán puntos estratégicos en la zona de Santa Fe, así como la estación del Tren Interurbano, facilitando traslados más ágiles y accesibles. Este sistema operará con autobuses eléctricos y contará con paradas seguras y señalizadas.



El proyecto también contempla mejoras en el entorno peatonal para priorizar a las personas y ordenar la movilidad de la zona.