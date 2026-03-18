Encabeza Delfina Gómez arranque de colecta anual de la Cruz Roja Mexicana en Edoméx

-El GEM refrenda su respaldo y trabajará en mecanismos para incrementar su financiamiento y cobertura.

Al encabezar el arranque de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana 2026 y la toma de protesta a integrantes del Consejo Estatal de esta institución, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reiteró el compromiso de su administración con las causas humanitarias y convocó a la sociedad mexiquense a sumar esfuerzos en favor de esta institución que salva vidas todos los días.



“Hago un llamado respetuoso a todas y todos los mexiquenses para que en esta colecta nacional de la Cruz Roja 2026, mostremos mayor generosidad hacia esta noble institución que con tanta dedicación lleva alivio a miles de personas y familias”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Destacó que la Cruz Roja Mexicana es un símbolo de solidaridad y servicio, cuyo trabajo se refleja en la atención oportuna en situaciones de emergencia, así como en la capacitación preventiva que fortalece la cultura de protección en la entidad.



“Deseo de todo corazón de que este sea el inicio de una jornada histórica y ejemplar para que todas y todos en la medida de sus posibilidades, hagamos nuestro donativo y podamos decir con orgullo: esto que ves, lo hacemos juntos”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



La Mandataria estatal subrayó que su gobierno continuará el trabajo coordinado con organizaciones civiles y el sector privado, además de analizar propuestas que permitan fortalecer financieramente a la institución y ampliar su capacidad de respuesta en los 125 municipios del Estado de México.



En su mensaje, Carlos Freaner Figueroa, Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado de México y destacó la importancia de fortalecer a esta institución, a través de mecanismos de participación y aportación voluntaria de la ciudadanía, para responder a la creciente demanda de servicios prehospitalarios y de emergencias en una entidad con más de 17 millones de habitantes.



Señaló que actualmente la Cruz Roja en el Estado de México tiene cobertura en el 70 por ciento del territorio estatal, y destacó que la institución cuenta con más de un siglo de historia, trabajando bajo principios humanitarios para salvar vidas y aliviar el sufrimiento.



Añadió que, de acuerdo con estándares internacionales, es necesario continuar con la ampliación de la capacidad operativa, el equipamiento y la cobertura de la Cruz Roja, por lo que hizo un llamado a sumar esfuerzos entre sociedad y autoridades, al tiempo que reconoció la labor del voluntariado.



Por su parte, Jorge Forasteri Muñoz, delegado estatal de la Cruz Roja en el Estado de México, dijo: “Porque al final del día, la Cruz Roja no pertenece a una institución, la Cruz Roja pertenece a la sociedad. Pertenece a cada persona que dona una moneda, a cada voluntario que decide servir, a cada familia que cree en la importancia de ayudarnos unos a otros”.



Como parte de la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana, se llevó a cabo el evento simbólico de donación a través de la tradicional alcancía, en el que participó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, junto con autoridades y representantes de la institución, quienes realizaron su aportación en apoyo a la labor humanitaria de la Cruz Roja Mexicana.



Al evento asistieron integrantes del gabinete estatal, representantes del Poder Legislativo y Judicial, mandos militares, autoridades municipales, así como integrantes del voluntariado, sector empresarial y más de 800 asistentes que se dieron cita en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana.