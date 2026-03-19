Lerma se consolida como referente de inversión y desarrollo social: Ramírez Ponce

-Se refuerzan acciones en infraestructura hidráulica, deporte infantil y obra pública en colonias.

Durante una intensa jornada de trabajo, el presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, reafirmó el compromiso de su administración por impulsar el crecimiento económico, el fortalecimiento de la infraestructura y el sano desarrollo de las familias lermenses.



En un hecho histórico para el desarrollo industrial de la región, Remírez Ponce celebró la apertura de la nueva fábrica de Tramontina en el municipio. Se trata de la primera planta que la empresa brasileña, con 115 años de historia, abre fuera de su país de origen.



“Estamos muy contentos porque Lerma continúa siendo un centro de apertura y un imán para la inversión extranjera, consolidándonos como un referente de desarrollo económico regional”, puntualizó Ramírez Ponce.



En materia de servicios básicos, el munícipe destacó la coordinación estrecha con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). Tras una reunión de trabajo con el Arq. José Antonio Álvarez, Gerente Regional del organismo, se acordó el fortalecimiento de las acciones en infraestructura hidráulica para garantizar un mejor suministro en el municipio.



Bajo la premisa de que la obra pública no se detiene, se informó que los trabajos en favor de la Colonia El Panteón continúan avanzando con éxito gracias a la gestión directa con las autoridades auxiliares de la zona. En el ámbito preventivo, la Coordinación de Salud de Lerma mantiene el seguimiento a programas de atención directa para la ciudadanía.



Con el objetivo de fomentar el deporte desde la infancia, recordó que el Ayuntamiento de Lerma lanzó la convocatoria para la “Copa Lerma Kids 2026”. Niñas y niños de 8 a 10 años podrán inscribirse hasta el próximo lunes 23 de marzo en la Dirección de Gestión Integral para el Desarrollo o en la Macrodeportiva de Tlalmimilolpan.



Finalmente, el alcalde adelantó que el Festival Cultural 2026 ya se encuentra en fase de planeación. Prometió una edición memorable y familiar, cuyos detalles y cartelera serán revelados próximamente a través de los canales oficiales.