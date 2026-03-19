“En el Edoméx hay manos y corazones que apoyan”; invitan a donar cabello para pelucas oncológicas

A través de la campaña Trenzatón 2026 se busca duplicar las 1,600 trenzas recolectadas el año pasado.

Con el propósito de transformar la vida de pacientes con cáncer, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez puso en marcha el Trenzatón 2026, una iniciativa que busca recolectar cabello para elaborar pelucas oncológicas que ayuden a devolver la seguridad a las personas que enfrentan esta enfermedad.



“En el Estado de México hay manos y corazones que los abrazan, los apoyan y caminan junto a ustedes. El Trenzatón no es solo una campaña, es un movimiento de empatía que nos recuerda que cuando una persona atraviesa una enfermedad tan difícil como el cáncer, no debe hacerlo sola o solo”, expresó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Para este año, la campaña busca duplicar las mil 600 trenzas donadas en 2025. Por ello, la mandataria estatal invitó a las y los mexiquenses a sumarse a esta causa que promueve la solidaridad con las personas que enfrentan el cáncer.



“Cada peluca es un símbolo de la suma de voluntades de quienes donan su trenza, de quienes ayudan a recolectarla, de aquellos que trabajan para transformarla y creen que la empatía tiene el poder de cambiar muchas vidas”, indicó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Reiteró que el DIF Estado de México es el corazón de su administración, desde donde se brinda acompañamiento y servicios a las comunidades vulnerables de la entidad. Reconoció el trabajo de quienes integran al DIFEM y al personal médico que atiende a pacientes de cáncer por su vocación de servicio.



Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, dijo que este año se suman a la campaña los DIF municipales. También, indicó que el Trenzatón es permanente, por lo que las y los interesados pueden hacerlo durante todo el año.



Los requisitos para la donación de trenzas son:



-Niñas y niños: desde 10 centímetros.



-Personas adultas: desde 20 centímetros.



-Puede ser cabello teñido, siempre que el color sea uniforme.



-No se aceptará cabello en capas, maltratado o deshidratado.



-Se acepta cualquier tipo: lacio, ondulado, rizado o con canas.



-El cabello deberá entregarse recogido en trenzas o colas, firmemente sujetas con ligas o bandas elásticas para evitar que se desprenda.



-Colocarlo dentro de una bolsa plástica hermética.



El donativo también se recibe en las Oficinas Centrales DIFEM, ubicadas en Paseo Colón, esquina Paseo Tollocan S/N; en la Unidad de Procuración de Fondos del DIFEM, en Puerto de Palos Núm. 211; en las Oficinas del Ranchito, en José Vicente Villada Núm. 451; en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Toluca, que se encuentra en Gral. Felipe Ángeles S/N; en Centros Estatales de Rehabilitación (CER), así como en los 125 Sistemas Municipales.



La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez realizó un recorrido por los estands donde se entregaron aparatos como sillas de ruedas, bastones y lentes. Además, se brindaron diversos servicios de salud. En el evento estuvieron donadoras de cabello y beneficiarias de pelucas oncológicas.