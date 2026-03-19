UCM plantea revivir la Vuelta a México con presencia de Isaac del Toro

-Buscan que Del Toro y el UAE Team Emirates participen en la edición prevista para el 2027.

La Unión Ciclista de México (UCM), reemplazo a la anterior federación mexicana, espera aprovechar la creciente fama de Isaac del Toro y revivir en 2027 la Vuelta a México, la cual es la principal carrera por etapas del país, para que el “Torito” y su equipo UAE Team Emirates compitan en territorio nacional.



De acuerdo con un reporte, la UCM planea revivir la Vuelta a México a principios de la próxima temporada, en enero.



“Los organizadores esperan que la carrera obtenga la máxima calificación UCI posible para incentivar la participación de Isaac del Toro y su equipo UAE Team Emirates-XRG”, citaron.



El mexicano Isaac del Toro irrumpió en la escena mundial al ganar el Tour de l’Avenir en 2023, y desde entonces ha sumado 26 triunfos como profesional, lo que lo ubica actualmente como el segundo mejor ciclista en el ranking mundial.



La Vuelta a México se celebró por primera vez en 1948 y la ocasión más reciente fue en 2015.



Estos planes son impulsados por la nueva federación mexicana de ciclismo, la Unión Ciclista de México, que reemplazó a la anterior tras su suspensión por la UCI debido a faltas graves en 2021. La Unión Ciclista de México asumió la responsabilidad del desarrollo del ciclismo en México en el Congreso de la UCI de 2025 en Ruanda.



El “Torito” acaba de coronarse en la carera Tirreno-Adriático, su segunda victoria en la clasificación general de una carrera por etapas del World Tour con la que se convirtió en el primer mexicano en conseguir el tridente.