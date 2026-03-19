Christina Aguilera visita la Casa Azul de Frida Kahlo

-La cantante sufrió fuertes críticas por su concierto en la CDMX.

Después de un concierto que generó críticas por su corta duración en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, Christina Aguilera se trasladó al emblemático Museo Frida Kahlo, conocido como La Casa Azul, ubicado en Coyoacán.



Su espectáculo duró aproximadamente una hora; fue señalado por asistentes y medios por no cumplir con las expectativas del público, considerando el costo de los boletos y la trayectoria de la artista. La presentación incluyó un repertorio reducido, con interpretaciones similares a shows anteriores, lo que provocó comentarios negativos en redes sociales y debates sobre posibles reembolsos.



Sin embargo, la cantante estadounidense dedicó parte de su visita a recorrer el museo, donde firmó el libro de visitas y expresó admiración por la obra de Frida Kahlo, destacando la importancia cultural e histórica del espacio.



La visita fue recibida con atención positiva por usuarios y medios, quienes resaltaron la conexión de la artista con el legado de la pintora mexicana.



En redes sociales, la atención se centró en la comparación entre la duración del concierto y el tiempo dedicado a recorrer el museo, generando comentarios y reflexiones sobre la experiencia completa de la artista en la ciudad.



El episodio refleja la dicotomía entre las expectativas generadas por figuras internacionales en escenarios mexicanos y el reconocimiento de la riqueza cultural local, con el Museo Frida Kahlo como un punto de encuentro clave para visitantes interesados en la historia y el arte de México.