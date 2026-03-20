“Ring Royale” podría enfrentar demanda millonaria por uso de música sin permisos

El evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris, podría enfrentar consecuencias legales tras el presunto uso indebido de canciones protegidas durante su transmisión en vivo. A pesar del éxito en audiencia, el proyecto ahora estaría bajo revisión por posibles infracciones a derechos de autor.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, algunas de las canciones utilizadas en la transmisión no contaban con las licencias correspondientes, lo que habría derivado en reclamos por parte de una disquera. Como consecuencia, las ganancias generadas en plataformas digitales habrían sido bloqueadas o redirigidas.

El monto de la posible sanción podría alcanzar hasta un millón de dólares, cifra que impactaría directamente en la operación del evento y en sus inversionistas. Esta situación también ha generado dudas sobre la viabilidad de futuras ediciones del espectáculo.

Antes de este incidente, los organizadores contemplaban la posibilidad de realizar una segunda edición en 2027, impulsados por el alcance logrado en su primera entrega. Sin embargo, el escenario actual podría modificar esos planes.

Hasta el momento, Poncho de Nigris y su equipo no han emitido una postura oficial sobre el caso. Especialistas señalan que este tipo de situaciones evidencian la importancia de contar con licencias adecuadas para el uso de contenido musical en transmisiones masivas.