Clara Brugada lanza rumbo al Mundial el chatbot turístico “Xoli”

-El chatbot “Xoli” estará disponible 24/7 en español e inglés a través de WhatsApp y vía web.

En el contexto del Mundial de Fútbol FIFA 2026, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró cinco nuevas canchas de fútbol en la alcaldía Iztapalapa, como parte del programa de construcción y rehabilitación de 500 de este tipo de espacios deportivos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.



Destacó que el objetivo de esta acción es que el Mundial no se limite a los estadios, sino que se viva en colonias y barrios, promoviendo la participación activa de la población.



Brugada Molina informó que en Iztapalapa se construyen y rehabilitan 60 canchas, de las cuales se entregaron las canchas número nueve, 10, 11, 12 y 13, que estarán disponibles de manera gratuita para la población.



Enfatizó que las obras realizadas con motivo del Mundial serán permanentes y beneficiarán a la población más allá del evento futbolístico; además, se acompañarán de la construcción de nuevas canchas, la modernización del Tren Ligero de Taxqueña a Xochimilco y la intervención de vialidades principales y secundarias.



La titular del Ejecutivo local anunció la puesta en marcha de “Xoli”, el chatbot oficial de la Ciudad de México para el Mundial 2026, diseñado como una herramienta tecnológica de atención permanente para turistas y población en general, sistema que permitirá a las personas comunicarse las 24 horas del día desde su teléfono celular, en español o inglés, para obtener información sobre la ciudad.



“Xoli será el instrumento tecnológico que nos ayude a vincular cultura, turismo, recreación y entretenimiento con la población. Podrán hacer preguntas sobre la ciudad desde cualquier lugar del mundo”, señaló.



El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz Sánchez, detalló que el chatbot podrá utilizarse a través de WhatsApp al guardar el número 55 6565 9395 y enviar un mensaje, o mediante el portal oficial de la ciudad.



Indicó que la herramienta permitirá consultar información en categorías como cultura, turismo, movilidad, servicios y datos relacionados con el Mundial.