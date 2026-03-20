Keylor Navas renueva con Pumas antes del clásico capitalino ante América

El Club Universidad Nacional confirmó la renovación de contrato del portero costarricense Keylor Navas, quien continuará con Pumas por un año más, asegurando su permanencia hasta el final del Clausura 2027 en la Liga MX.

El guardameta de 39 años ha sido una pieza clave desde su llegada al conjunto universitario, consolidándose como uno de los jugadores más destacados del torneo. En el Clausura 2026, Navas lidera la estadística de atajadas, reflejando su impacto en el rendimiento del equipo.

Desde su incorporación, el arquero suma 31 partidos disputados con la escuadra auriazul, con un registro de 41 goles recibidos y ocho encuentros con la portería en cero, números que respaldan su continuidad en el plantel.

La renovación se da en un momento importante para Pumas, que se mantiene en la parte alta de la tabla general con 20 puntos, producto de cinco victorias, cinco empates y una derrota en lo que va del torneo.

El anuncio llega previo al Clásico Capitalino frente al América, un duelo clave en la Jornada 12 del Clausura 2026, donde Navas será una de las figuras a seguir en el Estadio Olímpico Universitario.