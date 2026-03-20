Cristiano Ronaldo NO jugará ante México en la reinauguración del Estadio Azteca

Cristiano Ronaldo no formará parte del partido amistoso entre México y Portugal programado para el 28 de marzo, correspondiente a la reinauguración del Estadio Azteca. La ausencia del delantero se confirmó tras la publicación de la convocatoria oficial de la selección portuguesa.

El atacante quedó fuera de la lista debido a una lesión muscular que sufrió a finales de febrero durante un encuentro en la liga saudita. Aunque inicialmente se consideró una molestia menor, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para estos compromisos de Fecha FIFA.

El director técnico de Portugal, Roberto Martínez, explicó que la lesión no representa un riesgo para la participación del jugador en la Copa del Mundo de 2026. De acuerdo con el entrenador, el tiempo estimado de recuperación sería de una a dos semanas.

La baja de Ronaldo representa un golpe para la expectativa del partido, ya que su presencia era uno de los principales atractivos del encuentro que marcará la reapertura del estadio más emblemático del futbol mexicano.

Portugal enfrentará a México y posteriormente a Estados Unidos en esta ventana internacional, como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026, donde el delantero portugués aún es considerado pieza clave en el esquema del equipo.