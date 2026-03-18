Contratación de médicos especialistas fortalece los tres sistemas de salud: Sheinbaum

-“Esta contratación es histórica, con cerca de 14 mil especialistas en las tres instituciones de salud”, señaló.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como histórica la contratación, este año, de más de 14 mil médicas y médicos especialistas, con lo que, aseguró, se fortalecen los tres sistemas de salud pública: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar.



Señaló que la contratación de especialistas este año es histórica, y es fruto de la continuidad a la entrada de más médicos a las especialidades, logrando fortalecer los tres sistemas de salud.



El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que en esta institución se registró el número más alto de especialistas contratados, con 10 mil 785 médicas y médicos: 5694 mujeres y 5091 hombres. De ellos, 446 van a Unidades Médicas de Alta Especialidad; 8438 a hospitales regionales, de zona y subzona; 1040 a hospitales rurales y 861 a unidades médicas familiares.



El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que para la salud de las y los trabajadores del Estado se contrataron mil 295 médicas y médicos de 22 especialidades, 34 subespecialidades y 18 de alta especialidad.



El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que en el caso de esta dependencia se incorporan al sistema mil 956 médicas y médicos especialistas.



Señalaron que con las Rutas de la Salud se han entregado 160 millones de piezas de medicamentos: 115 millones en 2025 y 45 millones en lo que va de 2026.



Respecto al abasto de medicamentos oncológicos, explicó que se monitorea en tiempo real, por lo que la disponibilidad fluctúa entre el 91 y 97 por ciento en las 56 unidades del IMSS Bienestar que dan atención oncológica.



Además, se implementa el botón blanco en teléfonos instalados afuera de las farmacias para reportar la interrupción en disponibilidad o sugerir la compra de medicamentos.



Mientras que el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, señaló que, con la estrategia nacional de atención al sarampión, del 12 de febrero a la fecha se han aplicado 13.3 millones de vacunas; la meta es vacunar en 10 semanas a 25 millones de personas.