Instala Ernestina Godoy junta de gobierno del INACIPE

-La misión del INACIPE es fortalecer el sistema de justicia con formación académica, investigación científica en materia de ciencias penales.

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, instaló la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), integrada por actores de los ámbitos jurídico, académico y de investigación, quienes se abocarán a definir las políticas generales y las bases normativas necesarias para la consolidación de este órgano.



“Estoy convencida de que con la participación de todas y de todos ustedes, este órgano colegiado contribuirá a fortalecer al INACIPE como una institución académica de referencia nacional e internacional en el estudio y desarrollo de las ciencias penales”, expresó.



Godoy Ramos sostuvo que, a partir de esta fecha, la Junta de Gobierno asume la responsabilidad de orientar el desarrollo institucional del INACIPE; definir sus políticas generales y contribuir al fortalecimiento de su vida académica, científica y formativa, en cumplimiento de la misión que esta institución tiene en favor del sistema de justicia de nuestro país.



El Instituto Nacional de Ciencias Penales, de conformidad con la Ley de la Fiscalía General de la República, es un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica y de gestión, cuya misión es contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia mediante la formación académica, la investigación científica y el desarrollo del conocimiento en materia de ciencias penales.



Ernestina Godoy exhortó también a los integrantes de dicho cuerpo colegiado a proceder para la expedición de su estatuto orgánico, con el compromiso de desempeñar sus funciones con responsabilidad institucional, apego a la legalidad y vocación de servicio público.



Jorge Nader Kuri, titular del INACIPE y secretario técnico de la Junta de Gobierno, presentó para su aprobación el acuerdo que mandata la elaboración del proyecto del estatuto orgánico del Instituto, así como de la creación de un grupo de trabajo para su diseño, el cual será sometido a consideración de los integrantes del cuerpo colegiado en su próxima sesión.