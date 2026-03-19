ASEGURAN DROGAS Y 85 ANIMALES EN CATEO EN IXTAPALUCA, EDOMÉX

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Policía Municipal, realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Tejalpa, en Ixtapaluca, donde aseguraron narcóticos y 85 animales de distintas especies.

De acuerdo con las autoridades, la diligencia se llevó a cabo tras una investigación por delitos contra la salud y la presunta utilización del predio para la comercialización de drogas. Durante el operativo fueron localizadas diversas dosis de narcóticos.

En el lugar fueron detenidas tres personas, identificadas como América Romina “N”, Fernanda “N” y Pablo Darinel “N”, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Además, se aseguraron 43 gallos, 38 gallinas, patos y perros, los cuales quedaron bajo resguardo de Protección Animal del municipio de Ixtapaluca, mientras continúan las investigaciones.

El inmueble fue asegurado por las autoridades, quienes reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a través de los canales oficiales de la Fiscalía.