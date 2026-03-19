Detienen y liberan en Culiacán a Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada

Autoridades federales informaron que Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, fue detenida y posteriormente liberada tras un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la intervención se llevó a cabo como parte de acciones operativas en la zona, donde se realizó la verificación de personas y antecedentes.

Las autoridades señalaron que, tras la revisión correspondiente, se determinó que no existían mandamientos judiciales en su contra ni vínculos comprobados con actividades delictivas.

Por este motivo, Mónica Zambada fue puesta en libertad conforme a los protocolos establecidos y entregada a sus familiares.

El Gabinete de Seguridad reiteró que las acciones forman parte de operativos de rutina y que se continuará con labores de vigilancia en la región.