Guillermo Ochoa regresa a la Selección Mexicana para los amistosos ante Portugal y Bélgica

La Selección Mexicana anunció la convocatoria para la próxima Fecha FIFA, en la que destaca el regreso del portero Guillermo Ochoa para los partidos ante Portugal y Bélgica. El arquero vuelve al combinado nacional tras varios meses de ausencia, en un momento clave rumbo al Mundial de 2026.

Ochoa, quien milita actualmente en el AEL Limassol de Chipre, no era considerado desde junio de 2025. Su retorno se da bajo la gestión de Javier Aguirre, quien busca reforzar la experiencia del equipo, especialmente tras la lesión de Luis Ángel Malagón que dejó vacante la competencia por la titularidad.

Desde su llegada al futbol europeo en esta nueva etapa, el guardameta ha mantenido actividad constante. En la temporada 2025-2026 suma más de 20 partidos disputados, consolidándose como titular en su club y mostrando regularidad en el arco.

El regreso de Ochoa también abre la posibilidad de que el portero pueda disputar su sexta Copa del Mundo, lo que representaría un hecho histórico en el futbol internacional. El mexicano ya ha participado en cinco ediciones mundialistas desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022.

México enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México y posteriormente a Bélgica el 31 de marzo en Chicago, en dos partidos que servirán para definir el rumbo del equipo de cara a la Copa del Mundo 2026.