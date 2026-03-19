ATAQUE ARMADO EN VIVIENDA DE OTUMBA DEJA DOS MUERTOS Y UN HERIDO GRAVE EN EDOMÉX

Un ataque armado registrado en una vivienda de la comunidad de Tlalmililolpan, en el municipio de Otumba, Estado de México, dejó como saldo dos personas sin vida y un hombre gravemente herido, informaron autoridades.

De acuerdo con reportes policiales, los agresores, presuntamente encapuchados, llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego contra los ocupantes del inmueble. Posteriormente, ingresaron a la vivienda donde continuaron disparando.

En el sitio murieron un hombre y una mujer, identificados como Raymundo “N” y Michi “N”, quienes presentaban múltiples impactos de arma de fuego. Paramédicos atendieron a Víctor “N”, quien fue trasladado en estado crítico a un hospital.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras que en la zona fueron localizados casquillos percutidos calibre 9 milímetros, lo que permitió a las autoridades iniciar las primeras diligencias.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal resguardaron el área, en tanto que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.