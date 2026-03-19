Edoméx destino de empresas extranjeras para expandir operaciones: Laura González

-Tramontina, empresa brasileña de elaboración de utensilios de cocina, eligió Lerma para la instalación de su nueva planta.

En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González Hernández, inauguró en el municipio de Lerma la primera fábrica de ensamble de la empresa Tramontina, dedicada a la elaboración de utensilios de cocina.



Esta empresa de origen brasileño eligió al Estado de México para iniciar las operaciones de su primera planta en México, “Cookware Norteamérica”, que generó una inversión de más de 45 millones de pesos y la creación de 200 empleos.



Durante la inauguración, la secretaria Laura González destacó que este proyecto de manufactura, además de fortalecer la relación bilateral entre México y Brasil, demuestra la importancia que el Estado de México tiene en la industria de la fabricación de utensilios de cocina metálicos.



Actualmente, la entidad cuenta con 102 unidades económicas dedicadas a esta industria, que representan el 28.7 por ciento de las existentes en el país, lo que nos lleva a ocupar el primer lugar nacional y en materia de empleo, pues más de mil 600 personas se dedican a esta actividad, casi el 36 por ciento del total nacional.



González Hernández aprovechó para recordar que el Estado de México se mantiene en la segunda posición a nivel nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) con un acumulado de septiembre de 2023 a diciembre de 2025 de 6373 millones de dólares, y tan solo en el 2025 se lograron 3 mil 279 millones de dólares, el 51 por ciento del total de la administración.



Al hacer uso de la palabra, Ismael Ortiz Fernández, jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, detalló que este tipo de proyectos fortalece la confianza de las empresas y contribuye a la captación de IED, la cual alcanzó en México en el 2025 los 40 mil 970 millones de dólares.



Finalmente, los directivos de Tramontina agradecieron esta relación, que aseguran representa un paso histórico para su empresa y permitirá fortalecer su producción local y acercar su capacidad industrial al mercado mexicano.



En el evento se contó con la presencia de Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo; Miguel Ángel Ramírez Ponce, Presidente Municipal de Lerma; Nedilson Jorge, Embajador de Brasil en México; Fernando Mayer de Leeuw, Director General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía; así como directivos y personal de la empresa Tramontina.