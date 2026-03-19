Lanza GEM convocatoria para participar en el tradicional Concurso de Judas

Las y los interesados tienen hasta las 23:59 horas del 20 de marzo para realizar su registro.

Con el propósito de preservar y promover las tradiciones de la cartonería, el Gobierno del Estado de México convoca a artesanas y artesanos creadores de piezas de carrizo, papel y otras técnicas de esta rama a participar en la XXXIII edición del Concurso de Judas 2026.



El certamen contempla dos categorías: Judas tradicional y Judas nuevas tendencias. Las personas participantes deberán presentar una explicación breve por escrito sobre el tema y el proceso de elaboración de su pieza, además de indicar la categoría en la que estará inscrita.



Las artesanas y artesanos interesados podrán registrarse hasta las 23:59 horas del 20 de marzo del presente año. Para ello, deberán enviar su ficha de inscripción debidamente requisitada al correo electrónico: scdirpc@edomex.gob.mx.



Las piezas se presentarán para registro el martes 24 de marzo de 2026, de 8:00 a 12:00 horas, en la explanada del Centro Cultural Mexiquense, en Toluca. Posteriormente, de 12:00 a 17:00 horas, se llevará a cabo la dictaminación y selección de las obras ganadoras; el jurado calificará creatividad, originalidad, calidad y habilidad en la elaboración.



Asimismo, se invita al público mexiquense a asistir el mismo 24 de marzo a la explanada del Centro Cultural Mexiquense para disfrutar de la exposición de Judas a partir de las 10:00 horas.



Los resultados del concurso se darán a conocer a partir del 25 de marzo de 2026 a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, en Facebook, Instagram y X como @CulturaEdomex.



Consulta las bases en: https://cultura.edomex.gob.mx/sites/cultura.edomex.gob.mx/files/files/CONVOCATORIA2026/CONVOCATORIA_JUDAS_2026.pdf.