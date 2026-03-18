TOLUCA LANZA JERSEY ESPECIAL CONMEMORATIVO; EDICIÓN LIMITADA CELEBRA SU GRAN MOMENTO

El Club Deportivo Toluca presentó un jersey edición especial que celebra dos temporadas destacadas y rinde homenaje a la historia, el orgullo y la pasión que caracterizan a los Diablos Rojos dentro del futbol mexicano.

El nuevo uniforme, diseñado en colaboración con New Balance, retoma elementos icónicos del club y los fusiona con un estilo moderno. Destaca el tradicional color rojo escarlata y la incorporación de dos coronas en el escudo, símbolo de los títulos conquistados recientemente.

De acuerdo con el club, esta edición busca fortalecer el vínculo con la afición, ofreciendo una prenda que represente la identidad y el legado del equipo. El director de marketing, Rubén Cuevas, señaló que el objetivo es conectar emocionalmente con los seguidores a través de un diseño conmemorativo.

El jersey tendrá una producción limitada de 2,025 piezas, cifra que hace referencia a un año histórico para la institución. Además, cada unidad contará con un empaque especial, lo que la convierte en un artículo de colección para los aficionados.

La nueva indumentaria será estrenada en el partido de vuelta ante San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf y estará disponible a partir del 31 de marzo en tiendas oficiales y plataformas digitales del club y de la marca deportiva.