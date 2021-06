Batea SCJN reclamo de INE sobre consulta

La Corte declaró infundada una controversia con la que el Instituto reclamó al Congreso la falta de presupuesto para la consulta sobre los ex presidentes.

La Suprema Corte de Justicia declaró este miércoles infundada una controversia constitucional con la que el Instituto Nacional Electoral (INE) reclamó al Congreso la falta de presupuesto para organizar la primera consulta popular que se hará en México, prevista para agosto, en la cual se busca determinar si el Gobierno debe “esclarecer decisiones políticas del pasado”.

La Primera Sala de la Corte aprobó por unanimidad un proyecto del Ministro Jorge Pardo que declaro infundado el reclamo del INE.

En esta controversia, el INE solo impugnó los decretos de convocatoria a la consulta, publicados por el Congreso el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2020, que no incluyeron fondos etiquetados para este fin.

Fuentes judiciales informaron que la Corte rechazo esta controversia, porque el Congreso no tenía obligación legal de incluir presupuesto en los decretos mencionados.

El verdadero problema, explicaron las fuentes, es el presupuesto general autorizado al INE para 2021, donde no se le asignaron fondos para la consulta.

El INE presentó otra controversia contra la reducción de 870 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó a su solicitud presupuestal, registrada con número 211/2020, misma que la Corte no ha resuelto y posiblemente no será discutida antes del 1 de agosto, fecha de la consulta popular.

El Instituto estimó que requería mil 499 millones de pesos para la consulta, pero bajó el monto a 890 millones, luego de reducir de 104 mil a 91 mil las casillas que se instalarán en todo el País.

Será la primera vez que el INE tiene que organizar dos procesos de alcance nacional en el mismo año, pues a la consulta hay que sumar la reciente elección federal.

En octubre pasado, luego de una de las votaciones más polémicas de su historia, el Pleno de la Corte fue el que avaló, por mayoría de 6 contra 5, la materia de la consulta planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para que el resultado de la consulta vincule a las autoridades, será necesario que participe al menos 40 por ciento del listado nominal de electores, es decir 37 millones de ciudadanos.