Christina Aguilera confunde a CDMX durante concierto

La cantante Christina Aguilera se presentó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México ante un lleno total, donde interpretó algunos de sus mayores éxitos como Genie in a Bottle y Beautiful, en un espectáculo que reunió a miles de seguidores.

Durante el concierto, la artista protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral, luego de dirigirse al público como “Nuevo México” en lugar de Ciudad de México. El comentario ocurrió mientras interactuaba con los asistentes, generando sorpresa entre los presentes.

Video recuperado de @CdigoMXdigital en X

Aunque en el momento el error no interrumpió el ambiente del concierto, el video comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con críticas y comentarios divididos sobre la equivocación de la cantante.

Además del incidente, algunos asistentes señalaron que el espectáculo fue breve y que la producción resultó más sencilla de lo esperado, lo que también alimentó la conversación digital tras el evento.

Pese a ello, otros fans destacaron la calidad vocal de Aguilera y el ambiente del concierto, subrayando que su interpretación en vivo fue uno de los puntos más fuertes de la noche.