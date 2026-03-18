Inaugura Ricardo Moreno en Toluca el festival “PrimaverArte 2026”

-Destaca la recuperación de espacios públicos para el encuentro familiar.

Con el objetivo de transformar el corazón de la ciudad en un escenario vivo de identidad y convivencia, el presidente municipal, Ricardo Moreno, dio inicio formal al festival “PrimaverArte Toluca 2026”.

Señaló que esta edición marca un hito en la vida cultural de la capital al integrar, de manera inédita, la Feria de Fomento a la Lectura en el emblemático espacio de Los Portales.

En este actor inaugural, se contó con la destacada presencia del escritor Juan Villoro, donde Ricardo Moreno subrayó que esta administración apuesta por un arte cercano y accesible. “Queremos que el arte deje de verse lejano y se viva en las calles, en el corazón de nuestra ciudad, como un espacio de orgullo para todas y todos”, afirmó Moreno.

Mencionó que PrimaverArte 2026 no es solo un festival, es una estrategia integral de recuperación de espacios públicos. Que mediante la música, el teatro y la literatura, se busca fortalecer el tejido social y promover el talento local, brindando a las familias toluqueñas lugares seguros para el esparcimiento.

“La transformación de nuestra ciudad también se construye con cultura”, señaló el munícipe, invitando a la ciudadanía a apropiarse de las plazas y foros que albergarán las actividades hasta el próximo 22 de marzo.

Para conocer la programación completa, los ciudadanos pueden consultar las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y del alcalde Ricardo Moreno.

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