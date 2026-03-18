Inauguran en CDMX la exposición “Documentando la lucha feminista por la igualdad”

-La muestra documental y fotográfica es una celebración de la memoria de la lucha feminista: Daptnhe Cuevas Ortiz

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México en colaboración con El Colegio de México inauguraron la Exposición “Documentando la Lucha Feminista por la Igualdad”, que estará del 17 al 27 de marzo en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del instituto.



Acompañada de la Presidenta de El Colegio de México, Ana Covarrubias Velasco, la secretaria de Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, calificó esta muestra como una celebración de la memoria de la lucha feminista, esta exposición es un acto vinculado al Día Internacional de las Mujeres, que siempre va ser nuestro pretexto para seguir hablando de las mujeres y sus derechos.



Previo al corte del listón inaugural en el que participaron directoras de la Semujeres y del Colmex, así como la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Araceli Damián, y la Directora del DIF Ciudad de México, Beatriz Rojas, la secretaria de las Mujeres resaltó que lo importante es estar mirando la lucha de las mujeres como un continuo histórico, los derechos humanos se defienden cada día y desde donde quiera que estemos.



Cuevas Ortiz agradeció la colaboración con el COLMEX, así como la presencia de directoras y funcionarias de ambas instituciones.



Por su parte, la Presidenta de El Colegio de México, Ana Covarrubias Velasco, subrayó que la exposición se complementa con documentos y material de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas.



“Documentando la Lucha Feminista por la Igualdad” es un ejercicio de memoria feminista que reconoce que los avances no fueron concesiones, sino conquistas colectivas; que el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido resultado de organización, movilización y esfuerzo compartido.



La secretaría busca que esta radiografía de las mujeres en la Ciudad de México inspire a seguir participando, defendiendo los derechos y transformando la ciudad hacia una sociedad más justa e igualitaria.



La exposición “Documentando la Lucha Feminista por la Igualdad” consta de documentos y archivos históricos, fotogafías, fichas informativas y boletines elaborados por el Centro de Documentación de la Semujeres.



La muestra se llevará a cabo del 17 al 27 de marzo, en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México, en un horario de 08: 30 a 20: 30 horas; además se instalará una mesa informativa y de asesoría por parte de las Abogadas de esta secretaría.