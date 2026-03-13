SeMujeres tendrá en 2026 1001 Centros LIBRE: Citlalli Hernández

-El modelo ha atendido a 446 mil 438 mujeres y ha ofrecido 930 mil 697 servicios

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, anunció un importante crecimiento en la red de Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación para las mujeres), espacios que pasarán de ser los 678 con que actualmente cuenta el país a un total de 1,001 al finalizar 2026.



Este crecimiento responde a la estrategia de justicia territorial instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar que haya por lo menos un Centro LIBRE en cada municipio del país al finalizar su sexenio.



Para hacer frente a este compromiso, el programa contará con un presupuesto histórico de 983.4 millones de pesos para este año, lo que representa un incremento del 48.6% en comparación con los 661.8 millones de pesos ejercidos en 2025.



Los Centros LIBRE son centros de atención integral en territorio que brindan servicios a las mujeres para la promoción de sus derechos, impulsar su autonomía económica, prevenir y atender las violencias, apoyar la consolidación de redes de apoyo comunitarias y favorecer el cambio cultural; son resultado de una coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno.



La secretaria Citlalli Hernández Mora destacó que esta política cercana y en territorio está beneficiando a las mujeres, porque hay lugares en los que no había absolutamente nada de atención para las mexicanas y hoy cuentan con los Centros LIBRE.



Detalló que estos centros de atención integral atienden a las mujeres que viven violencia a través de una tríada compuesta por una psicóloga, una trabajadora social y una abogada de las mujeres, además de una promotora.



Esteprograma ha atendido a un total de 446 mil 438 mujeres y han brindado 930 mil 697 servicios desde el 1 de mayo de 2025 y hasta el 5 de marzo de este año.



Subrayó también que “todos los Centros LIBRE están vinculados con otras políticas de la Secretaría de las Mujeres: la Línea 079, opción 1, por ejemplo, canaliza casos a los Centros; la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, muchas mujeres se comienzan a organizar en estos espacios; y también la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, que abraza casos mucho más complejos”.



Con la apertura de los nuevos Centros LIBRE este año, al cierre de 2026, 10 entidades contarán con cobertura total, con al menos un Centro LIBRE por municipio: Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Campeche, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima, Baja California y Michoacán. Con ello, se alcanzará el cumplimiento del 40% de la meta sexenal.