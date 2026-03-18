En Puebla violentadores y delincuentes enfrentarán la ley: Armenta Mier

Señaló que la honestidad no es una enfermedad, sino una obligación en el servicio público.

Durante el primer bimestre de 2026, la incidencia delictiva registró una disminución del siete por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que se traduce en 21 delitos a la baja. “Tenemos la convicción plena, que nuestra responsabilidad coadyuvará con la seguridad, procurar la justicia y contribuir al desarrollo de la riqueza comunitaria”, afirmó el gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier.



Puntualizó que la honestidad no es una enfermedad, sino una obligación en el servicio público; al actuar correctamente, las personas mantienen tranquilidad en sus pensamientos y sentimientos. Señaló que la verdadera obra pública no se limita a pavimentos, parques o drenajes, sino que es aquella que sirve al ser humano y beneficia a la sociedad.



Al señalar que los resultados presentados son reflejo de las acciones para fortalecer la seguridad y la prevención del delito, el titular del Ejecutivo Alejandro Armenta Mier, resaltó que los 21 indicadores de incidencia delictiva como abuso sexual y femicidios, son resultado de la implementación de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) Casas Carmen Serdán.



El titular del ejecutivo llamó al sector empresarial a denunciar cualquier acto de corrupción por parte de funcionarios estatales y reafirmó que ningún familiar puede a nombre de él cometer una irregularidad, ya que será señalado.



En el balance 2025-2026 presentando, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, destacó que se implementaron 514 mil 107 acciones operativas en todo el estado, las cuales permitieron la detención de más de 7 mil 969 mil probables responsables y 99 objetivos prioritarios, entre ellos presuntos integrantes de los grupos delictivos denominados “La Barredora” y “La Familia Michoacana”.



Informó que para alcanzar estos resultados, fue fundamental la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), así como el fortalecimiento de la institución mediante la incorporación de 271 policías estatales, 237 nuevas patrullas, 13 torres móviles de vigilancia con conexión al C5i y seis Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística con operaciones en San Martín Texmelucan, Tepeaca, Puebla capital, Tlatlauquitepec, Ajalpan y Tepeyahualco.



La Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que, de los 21 delitos que registraron una disminución, destaca la baja de 66.6 por ciento en feminicidios, 50 por ciento en secuestro y 62.5 por ciento en secuestro extorsivo. Asimismo, precisó que durante el periodo reportado se realizaron 536 cateos, se intervinieron 694 inmuebles y se aseguró a 478 personas.



Detalló que de enero de 2025 a enero de 2026 fueron localizadas 2 mil 116 personas, de las cuales mil 868 corresponden al año 2025. Añadió que, mediante el Programa de Identificación Humana, se ha logrado identificar a 163 personas. Asimismo, señaló que en los Centros LIBRE Carmen Serdán se han brindado 102 mil 492 servicios y, desde su apertura, se han iniciado 5 mil 122 carpetas de investigación por delitos como violencia familiar, abuso sexual, ciberacoso y sustracción de menores, entre otros.