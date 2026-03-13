Inician actividades de desarme en la alcaldía Gustavo A. Madero

-El canje de armas se realiza a cambio de un apoyo económico que las personas pueden utilizar libremente para atender sus gustos o necesidades.

Con la recolección y destrucción de una pistola Colt calibre 22 y un rifle Remington calibre .270, la acción social “Sí al Desarme, Sí a la Paz” inició sus actividades de 2026 este jueves en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la colonia Chalma de Guadalupe de la alcaldía Gustavo A. Madero.



A la inauguración de actividades acudió el titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), César Cravioto Romero, quien informó que se han elegido 23 colonias de la capital para crear Territorios de Paz e Igualdad, una de ellas Chalma de Guadalupe, y posteriormente se sumarán otras 22. Hizo un llamado a los habitantes de la localidad para colaborar con las autoridades en la construcción de comunidades sanas y seguras, sin armas en las casas ni en las calles.



Además, celebró las obras de la alcaldía y el gobierno de la ciudad que garantizan seguridad social para las y los habitantes, como la iluminación de calles, el mantenimiento a parques y la creación de espacios recreativos. Subrayó la importancia de no normalizar la violencia en el territorio, “no tenemos que acostumbrarnos a la violencia. No es natural la violencia. La violencia no debe de estar en nuestras colonias. La violencia no debe estar en nuestras casas, en nuestras calles”.



También anunció que, como una innovación del programa para este año, se implementará el canje de armas blancas, como cuchillos, dagas, navajas, puñales y katanas, por algún artículo escolar o recreativo, dirigido principalmente a jóvenes y adolescentes. Para transmitir a las infancias un mensaje de no uso de las armas, se realiza el cambio de juguetes bélicos por juguetes no bélicos, didácticos o libros.



Por último, recordó que el canje de armas se realiza a cambio de un apoyo económico que las personas pueden utilizar libremente para atender sus gustos o necesidades. Invitó a la población a acudir al módulo que estará instalado hasta el 20 de marzo y juntos limpiar de armas y violencia Chalma de Guadalupe.



En su intervención, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, mencionó que con oportunidades y dignidad, se construyen territorios de paz donde los niños y jóvenes tienen razones y herramientas para lograr sus sueños. Recalcó que esta acción social no es solamente un acto simbólico, sino una política pública firme que apuesta por la vida.



“Cada arma que se entregue el día de hoy es una vida que se protege. Cada arma que hoy se va a destruir es una madre que puede dormir más tranquila. Cada arma que deja las calles es un paso más hacia una comunidad más segura que merecemos todos nosotros. Y mientras sacamos las armas, ponemos en su lugar algo más poderoso: oportunidades”, reiteró.



En los módulos itinerantes instalados en iglesias de diversas alcaldías, personal del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, brinda asesoría jurídica y atención psicológica gratuita a todas y todos quienes lo requieran.



En el curso de los primeros dos días de la instalación de los módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se han recibido 20 armas cortas, 15 largas, 578 cartuchos y una granada.



Finalmente, las distintas piezas recibidas son manejadas y destruidas por elementos del Ejército Mexicano en los respectivos módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, conforme a lo establecido en las reglas de operación de la acción social.